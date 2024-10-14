batonnアシスタントリクルーター

Règle de conservation des données
batonnとSlackの連携を行っている間、データを保持します。
Règles d’archivage et de suppression des données
取得したユーザー情報は、batonnでSlack連携を解除した場合、削除されます。
ユーザー情報の確認・削除に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスより対応します。
support@batonn.io
Règle de stockage des données
顧客データは、ホスティングプロバイダーを通して保存され、永続的かつ安全に保存されています。
Détails sur l’hébergement des données
クラウドホスト
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no