Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Sign in with Slack
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
escape.electric@gmail.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
OVHcloud for Hosting,
ImageKit Inc for Image Hosting,
Stripe for Invoice and Billing,
Google LLC and Slack Technologies LLC for communication
Utilise la rotation de jeton
no