ThoughtSpot Sync

Règle de conservation des données
App/integration does not store any customer data hence there is no retention policy
Règles d’archivage et de suppression des données
App/integration does not store any customer data hence there is no archival/removal policy
Règle de stockage des données
App/integration does not store any data customer data
Détails sur l’hébergement des données
NA
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no