CotoGoto for Noby

Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Facebook・LINEのログイン
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
info@livlog.jp
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Not used by third parties
Utilise la rotation de jeton
no