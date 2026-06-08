VWO (Wingify)

Règle de conservation des données
Customer data is stored on VWO as long as the customer's VWO account remains active. If an account expires, all relevant data is deleted after 90 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Disposal of VWO customer's data are done in accordance with Federal Data Protection laws and pursuant to VWO’s data retention schedule(90 days).
Règle de stockage des données
VWO uses high-grade 256-bit Symmetric-key encryption using the AES algorithm to store the customer data. The data stored on production servers is accessible only to the Head of Engineering and lead engineers. No other member of VWO has access to customer data unless specific access permission is granted by the Chief Executive Officer and VP-Engineering for resolving any technical issue or for debugging purposes.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no