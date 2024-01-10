Règle de conservation des données

Customer data is retained for as long as the account is in active status. Data enters an “expired” state when the account is voluntarily closed. Expired account data will be retained forever. Customers that wish to voluntarily close their account should download their data manually prior to closing their account. If a customer account is involuntarily suspended, the account will be inaccessible but can be reopened if the customer meets their payment obligations and resolves any terms of service violations. If a customer wishes to manually backup their data in a suspended account, then they must ensure that their account is brought back to good standing so that the user interface will be available for their use.