Règle de conservation des données
Hex retains customer data for the duration of the customer's contract with Hex.
Règles d’archivage et de suppression des données
Hex may provide the option for customers to delete data after their subscription ends. This request must be made by the customer, and Hex may require additional ID verification. Hex will hard delete all information from currently running production systems within 30 days of the deletion request.
Règle de stockage des données
Hex offers the choice of US and EU data residency for multi-tenant deployments. Hex single-tenant deployments may store data in an AWS region specified by the customer, subject to AWS service availability.
Détails sur l’hébergement des données
Hex utilizes Amazon Web Services (AWS) to host its SaaS platform.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Hex leverages models from OpenAI and Anthropic on an enterprise, zero training, zero retention policy.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Hex's LLM providers have a zero retention, zero training policy.
Politique de confidentialité des données du LLM
Hex AI features operate in a multi-tenant environment.
Politique de résidence des données des LLM
By default Hex AI uses US data residency.