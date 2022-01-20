Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Your privacy and the security of your data is our top concern. Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to support@easyllama.com We always strive to collect and retain the minimum data necessary for the app to function.

Règles d’archivage et de suppression des données EasyLlama provides all users the ability to delete their data by submitting a request to support@easyllama.com

Règle de stockage des données All Customer data is encrypted in transit and at rest and stored in multiple locations at our hosting provider’s data centers to ensure availability and data redundancy. Data is regularly backed up and we have a tested backup, recovery and disaster procedure to ensure business continuity. Any system failure is alerted to our team immediately. EasyLlama is compliant with SOC 2 Type II standards.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données In the cloud

Société chargée de l’hébergement des données AWS