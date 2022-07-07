Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
We have dedicated Single Sign-On integrations available for Microsoft Azure AD, Google Cloud, and Okta. Alternatively, you can set up custom SAML SSO with any Identity Provider (IDP) of your choosing.
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@airfocus.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Utilise la rotation de jeton
no