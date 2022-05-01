Règle de conservation des données
We do not share any data with third-party services, and we do not process or use the data for advertising purposes.
Règles d’archivage et de suppression des données
Each user can delete their store and account. To delete an account, she/he must first delete all stores. And to delete the store, she/he must resolve the status of all received orders.
We keep store information for a period of time in accordance with EU law to prevent fraud. And according to a specific schedule, first, obfuscate personal-related information and finally remove information.
Règle de stockage des données
Selldone will store information only in the US / Google cloud platform (Default).
For European companies/personas, we will provide storage within European territory just by official request.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
GCP - Google cloud platform
Société chargée de l’hébergement des données
Google
L’application/le service a des sous-processeurs
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