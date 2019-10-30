Google Cloud Monitoring

Deletion and Retention of Data section on

We retain Service Data for different periods of time depending on what it is, how we use it, and how you configure your settings. Service Data is deleted or anonymized once it is no longer needed. For each type of data and operation, we set retention timeframes based on the purpose for its collection, and ensure it is kept for no longer than necessary. Sometimes we need to retain certain information for an extended period of time for legitimate business or legal purposes. For example, when Google processes a payment for you, or when you make a payment to Google, we’ll retain data about those transactions as required for tax or accounting purposes. Other legitimate business or legal purposes that may require us to retain data include security, fraud and abuse prevention, ensuring continuity of our services, and complying with legal or regulatory requirements. When we delete data, we follow detailed steps to make sure that the data is securely and completely removed from our active systems or retained only in anonymized form. We take measures to ensure that our services protect information from accidental or malicious deletion through the use of backup systems.