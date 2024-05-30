Règle de conservation des données
Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data retention policies and retention times for different data sets.
For Cyberday customer data the following are main principles:
- Customers can use a 14-day free trial
- After this the account is kept active, if the customer makes an order
- Non-active accounts are closed after trial ends or subscription is cancelled
- After an account has been closed for 3 months, account and its data is removed
Règles d’archivage et de suppression des données
Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data retention policies and retention times for different data sets.
For Cyberday customer data the following are main principles:
- Customers can use a 14-day free trial
- After this the account is kept active, if the customer makes an order
- Non-active accounts are closed after trial ends or subscription is cancelled
- After an account has been closed for 3 months, account and its data is removed
Règle de stockage des données
Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data processing policies and used data systems.
Data is stored on Heroku and backed up continuously for 4 days and automatically daily for longer periods.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted in EU region, main database in AWS, backed up continuously for 7 days and weekly for 3 months.
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku & AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no