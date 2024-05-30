Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data retention policies and retention times for different data sets. For Cyberday customer data the following are main principles: - Customers can use a 14-day free trial - After this the account is kept active, if the customer makes an order - Non-active accounts are closed after trial ends or subscription is cancelled - After an account has been closed for 3 months, account and its data is removed

Règles d’archivage et de suppression des données Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data retention policies and retention times for different data sets. For Cyberday customer data the following are main principles: - Customers can use a 14-day free trial - After this the account is kept active, if the customer makes an order - Non-active accounts are closed after trial ends or subscription is cancelled - After an account has been closed for 3 months, account and its data is removed

Règle de stockage des données Agendium Ltd maintains an ISO 27001 -certified ISMS that contains up-to-date data processing policies and used data systems. Data is stored on Heroku and backed up continuously for 4 days and automatically daily for longer periods.

Site(s) de centre de données Irlande

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted in EU region, main database in AWS, backed up continuously for 7 days and weekly for 3 months.

Société chargée de l’hébergement des données Heroku & AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

Directives relatives aux sous-processeurs https://cyberday.ai/security