Acquire.com

Règle de conservation des données
Data is collected when MicroAcquire is installed and interacted with while installed on your workspace. You can submit a request to have your data deleted at any time after removing the MicroAcquire app from your workspace. Send your request to security@microacquire.com and your data will be deleted within 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
You can submit a request to have your data deleted at any time after removing the MicroAcquire app from your workspace. Send your request to security@microacquire.com and your data will be deleted within 30 days.
Règle de stockage des données
All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL, and at rest with AES-256, block-level storage encryption. All data is stored in the US.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
In the cloud on AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no