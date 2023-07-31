Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta and Microsoft Azure AD
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
help@v-comply.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
We use several AWS services for the functioning of our application that includes AWS Cognito, S3, Route 53, Cloudfront among others.
Utilise la rotation de jeton
no