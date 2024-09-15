Règle de conservation des données
According to GDPR conventions we retain the data as long as needed for the user usage. Namely, when user ask for data removal or app removal we physically delete his data.
Règles d’archivage et de suppression des données
According to GDPR conventions we physically delete all user data upon 24 hours from enquiry.
Règle de stockage des données
Data is stored in AWS encrypted EBS discs, snapshotted on a daily bases.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT-4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
GPT-4o via Azure retains data for 30 days for monitoring, then deletes it. Data isn’t used for model training. Eligible customers can apply for Zero Data Retention (ZDR) to store no data. Retention settings are verified through Azure portal or CLI.
Politique de confidentialité des données du LLM
GPT-4o via Azure ensures data isolation in a multi-tenant environment, preventing unauthorized access between tenants. Data is processed securely, complying with privacy regulations, with no sharing across tenants.
Politique de résidence des données des LLM
Chat GPT-4o via Azure AI Service stores data in the geographic region specified by the customer. Azure ensures that customer data, including prompts and outputs, remains within the selected region to comply with data residency and regulatory requirements.