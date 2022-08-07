Règle de conservation des données
The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the workspace data exists.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will automatically delete all data related to the Slack workspace 12 months after Follow Up Bot is removed from the Slack team.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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