ComplianceCow Connector for Slack

Règle de conservation des données
We retain data for 90 days for every customer, in accordance with the agreement we have with the customer.
Règles d’archivage et de suppression des données
Our archival policy aligns with our data retention policy of 90 days. We also provide customers the capability to self-remove their data on demand.
Règle de stockage des données
All customer sensitive credentials are stored in encrypted key vault. Also, all data are encrypted at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We run our services on Azure Kubernetes Services
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no