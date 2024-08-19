Règle de conservation des données
When a user or organization disconnects the app, we delete the data associated with that user or organization. We will not retain any data from this integration after the disconnection.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data pertaining to this integration is fully covered by our data retention. We will not archive or store any data after the user or organization has disconnected the app.
Règle de stockage des données
Our policy is to store customer data at the highest level of confidentiality. This puts customer data under the same protective measures as our own company financial data, internal authentication credentials, and source code.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs