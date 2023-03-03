Règle de conservation des données
We retain stored data until a user has closed their account or removed the app via Slack. Users can request information about their data, or for their data to be deleted by emailing support@conveer.app. It may take up to 30 days to delete the requested data.
Règles d’archivage et de suppression des données
We retain stored data until a user has closed their account or removed the app via Slack. Users can request information about their data, or for their data to be deleted by emailing support@conveer.app. It may take up to 30 days to delete the requested data. This includes any backups.
Règle de stockage des données
All data is encrypted via SSL/TLS when transmitted from our servers to your browser. The database backups are also encrypted. In addition, we go to great lengths to secure your data at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted through Amazon AWS, MongoDB, and Stripe.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, MongoDB, Stripe
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no