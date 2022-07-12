Règle de conservation des données
We delete data 12 months after there is no activity in the client space or editor unless otherwise specified by the customer. When an account is deleted, we delete the data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Règle de stockage des données
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All customer data is protected by 2FA
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
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