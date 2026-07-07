Règle de conservation des données
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Règles d’archivage et de suppression des données
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Règle de stockage des données
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will store data related to the user including location, time zone, name and email alongside app related data
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Google Cloud Firebase
Société chargée de l’hébergement des données
Google
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI Responses API using GPT-5-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI response storage is disabled for this feature (`store: false`). Slack data is not used to train models.
Politique de confidentialité des données du LLM
Multi-tenant with logical customer isolation.
Politique de résidence des données des LLM
No dedicated regional data residency configured for our OpenAI API project