Règle de conservation des données
We collect your workspace information including your team and user profiles. This information is kept for 90 days after uninstalling the app.
Règles d’archivage et de suppression des données
You can request your data being deleted by sending an email to our support contact at plain@manhtai.com. It will be automatically deleted after 90 days when uninstalling the app.
Règle de stockage des données
We store your data in a secure database and can be deleted at any time.
Site(s) de centre de données
Singapour
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Fly.io
L’application/le service a des sous-processeurs
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