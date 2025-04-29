Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain Customer Personal Data only for as long as is necessary to provide our services under the Agreement and in line with our legal obligations. Once data is no longer required for the agreed purpose, it is securely deleted or anonymized, unless a statutory requirement mandates longer retention. This approach ensures we do not keep personal data longer than necessary.

Règles d’archivage et de suppression des données At the end of processing, or upon termination of the Agreement, we will - at the Customer’s choice - either securely delete or return all Customer Personal Data, and remove all existing copies, unless applicable law requires continued storage. This process ensures data is not retained beyond the agreed period and is removed from our systems in a secure and compliant manner.

Règle de stockage des données Customer Personal Data is stored securely in compliance with applicable Data Protection Laws, using appropriate technical and organizational measures to prevent unauthorized access, alteration, or loss. All storage locations and any transfers comply with relevant regional and cross-border data transfer requirements, and where applicable, standard contractual clauses or equivalent safeguards are applied.

Site(s) de centre de données Royaume-Uni

Détails sur l’hébergement des données All data is hosted by AWS managed database services.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.plain.com/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI Models

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Information sent to OpenAI is retained for up to 30 days for abuse monitoring and service improvement. More information here: https://platform.openai.com/docs/guides/your-data

Politique de confidentialité des données du LLM Our LLM feature operates within a secure environment where each workspace’s data is logically isolated from all others. All processing is performed using a private instance of OpenAI’s API, which does not use submitted data for training or mode