Phish Report

Règle de conservation des données
We collect the minimum amount of personal data necessary to provide you with service. And data is only retained for as long as is necessary to provide that service.
Règles d’archivage et de suppression des données
When requested, all data about your Slack workspace is immediately removed from our database. Backups are retained for 30 days only.
Règle de stockage des données
We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us during transmission and once we receive it.
L’application/le service a des sous-processeurs
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