Règle de conservation des données
AllstarsBot keeps customer data until he deletes his account.
Règles d’archivage et de suppression des données
AllstarsBot deletes all customer data once a request has been made to hello@allstarsbot.com.
Règle de stockage des données
AllstarsBot does regular data backups stored on a separate server of our cloud provider.
Site(s) de centre de données
Finlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Hetzner
L’application/le service a des sous-processeurs
no