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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
Australie
Détails sur l’hébergement des données
Azure Australia East
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no