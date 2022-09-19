BigID-Discovery

Règle de conservation des données
We have an internal data retention policy for how we handle and store customer data.
Règles d’archivage et de suppression des données
We have an internal data archival/removal policy for how we handle and store customer data.
Règle de stockage des données
We have an internal data storage policy for how we handle and store customer data.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Irlande
Détails sur l’hébergement des données
For our cloud hosted products, this is hosted on AWS infrastructure.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs