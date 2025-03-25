Règle de conservation des données
Get Turnout Inc retains data according to our terms of service, which can be modified by contractual agreements between customers and Unthread.
Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We host it in an encrypted cloud using Google Cloud Platform's CloudSQL product.
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
ChatGPT
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We use OpenAI's ZDR endpoints, which means inputs and outputs are not logged or retained for application state.
Politique de confidentialité des données du LLM
OpenAI's uses a multi-tenant environment.
Politique de résidence des données des LLM
OpenAI stores data in the US.