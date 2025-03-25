Unthread is an AI helpdesk built into Slack. Unthread automatically turns conversations into tickets that can be solved instantly with our AI or human agents using our conversational ticketing platform. We work with companies like Intuit, Lemonade, Automattic, and others automatically generate SOPs and instantly resolve up to 80% of tickets. Unthread AI is a powerful way to instantly solve issues. Using the Unthread AI Assistant, you can questions in the sidebar of your Slack view from any channel and generate answers based on your company's policies and documentation. Note that AI can sometimes generate inaccurate responses, so we provide tools to help you verify recommendations and answers before they go live!