Without ever leaving Slack, Microsoft Viva Goals allows you to manage your OKRs (objectives and key results) and incorporate goal management into your daily workflow. OKRs focus, align, prioritize and measure the work of an organization in order to accomplish their mission and achieve their vision. The framework for setting outcome-based goals aligns the work every team and individual are doing, at every level of the organization. Microsoft Viva Goals app for Slack keeps teams focused and boosts engagement with notifications and updates right where you work, giving everyone clarity on the progress being made and how it aligns with the company's goals. Key Benefits:

• One-click setup has you connected in seconds

• Easily manage team and individual OKRs without leaving Slack

• Stay informed on how teams and individuals are progressing Key Features:

• Check in on OKRs, add objectives, update progress and manage OKR performance without leaving Slack

• Schedule digest notifications and share updates to multiple public Slack channels

• Comment and share feedback on OKR progress with managers, direct reports and peers

• Smart alerts for Slack let you know when objectives reach key milestones or need additional attention before it's too late