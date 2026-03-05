Règle de conservation des données
All data is retained within our systems only when there is a continued and valid reason to store or process the data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers and users have the right to request the deletion of their information by making a request. This request must be made by the customer or user.
Règle de stockage des données
We only keep user data as long as necessary to deliver our service. Once data is no longer required for service delivery, it is automatically removed from our systems.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
gpt-4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We maintain minimal data retention policies. Conversation data with the gpt-4o model is retained for 30 days for troubleshooting purposes only, after which it is automatically purged.
Politique de confidentialité des données du LLM
Kinfolk uses OpenAI's gpt-4o model with a strict data tenancy policy. Customer data is processed solely to provide the requested services. Data is not shared with third parties beyond OpenAI, nor used to train or improve OpenAI's models.
Politique de résidence des données des LLM
Our implementation of gpt-4o uses OpenAI's standard API infrastructure. Data processing occurs in OpenAI's secure cloud environments primarily located in the United States.