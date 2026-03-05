Kinfolk brings HR support and operations into Slack, not just to answer questions, but to get work done. Kinfolk is an AI agent that lives in Slack. Employees and HR teams message Kin directly to get instant support and complete real HR processes. Kin understands who's asking and surfaces only what's relevant to that person. What you can do with Kin in Slack:

- Self-serve instant support — Employees get tailored answers to HR questions 24/7, drawn from your policies and knowledge base.

- Run HRIS processes — Kin completes real tasks like updating employee records and writing back to your HRIS, all with approvals.

- Generate documents — Request letters and HR documents directly in the conversation.

- Automatic triage and routing — Every request is categorized and routed to the right team, so nothing falls through the cracks. Sensitive requests are kept private.

- Smart escalation — When something needs a human, Kin hands off to the right person instead of leaving anyone at a dead end.

- Configurable per company — Role-based permissions control exactly what each person can see and do, and what actions Kin can take. Security & AI:

Kinfolk is SOC 2 Type II compliant, ISO 27001 certified, and GDPR adherent, with end-to-end encryption. Your Slack data is never used to train AI models, and every interaction is logged and audit-ready. AI Disclaimer:

Kin uses AI technology to answer questions, take actions, and run processes on your behalf, always with human approvals for consequential actions. While we strive for accuracy, AI-powered responses and actions may occasionally contain errors. Always verify critical information and outcomes through official channels or your HR department for important decisions.