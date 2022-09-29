Règle de conservation des données
Privacy and data security is our top concern. Data is stored while you continue to use our services. Customers can request their data be irreversibly deleted at any time by making a request to support@sunrizeapp.com, and all data will be purged from our database within 48 hours, and from database S3 backups within 7 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Lead Tech Inc, provides users the ability to delete their data by submitting a request to support@sunrizeapp.com. All data will be deleted from our database within 48 hours, and within 7 days all encrypted S3 database backups will be fully deleted.
Règle de stockage des données
Lead Tech Inc., will store data within volume encrypted AWS RDS database instances and retain encrypted S3 database backups for 7 days.
All data is encrypted in transit using HTTPS with TLS (we score an "A" rating on Qualys SSL Labs Tests).
All server hosts use encrypted EBS volume encryption. Lead Tech Inc, conducts quarterly security reviews and will make security threat models available upon request.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted on Amazon AWS in the us-east-1 region
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
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