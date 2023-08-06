Règle de conservation des données
Data is retained as per the Drivetrain Master Service Agreement (MSA). Upon Termination of the MSA, Drivetrain retains all Service Data for sixty (60) days from the date of effective termination (“Data Retention Period”) or as mentioned in the MSA.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon written request, we provide necessary assistance in downloading the Service Data within the Data Retention Period. Beyond the Data Retention Period, we reserve the right to delete all the Service Data in our possession.
Règle de stockage des données
Drivetrain maintains a variety of controls designed to protect customer data in its care. These controls include: (1) a multi-tenant system architecture; (2) various procedures designed to ensure customer data is used in accordance with customer instructions and customer contracts; (3) security controls, policies and procedures; (4) industry-accepted encryption practices. These controls are explained in detail in the Drivetrain Terms of Service and Privacy documents
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS & GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no