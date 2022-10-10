Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données If you create a User Account to use services associated with Inkle, we will retain your personal information while the User Account you’ve created remains active. We will also retain your information for as long as we have a legitimate business purpose to do so, and thereafter, for no longer than is required or permitted by law.

Règles d’archivage et de suppression des données If you create a User Account to use services associated with Inkle, we will retain your personal information while the User Account you’ve created remains active. We will also retain your information for as long as we have a legitimate business purpose to do so, and thereafter, for no longer than is required or permitted by law. This includes data you or others have provided to us, as well as data generated or inferred from your use of Inkle. If your data is no longer required, we will delete it or you can request to delete it at any point in time.

Règle de stockage des données If you create a User Account to use services associated with Inkle, we will retain your personal information while the User Account you’ve created remains active. We will also retain your information for as long as we have a legitimate business purpose to do so, and thereafter, for no longer than is required or permitted by law. This includes data you or others have provided to us, as well as data generated or inferred from your use of Inkle.

Site(s) de centre de données Inde, États-Unis

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Société chargée de l’hébergement des données AWS