Règle de conservation des données
We retain data in accordance with customer contracts, including user-requested data deletion, and as required by applicable law. We delete customer data within a reasonable period upon request or when our agreement with them terminates. We have a written Data Retention Policy covering both customer and administrative data at Imperative.
Règles d’archivage et de suppression des données
Imperative archives and removes customer data in conformance with our Data Protection Policy and Data Retention Policy. When a customer contract completes/terminates, or a user requests deletion of our data, we remove that data from active systems within a reasonable period, and from data archives within 120 days.
Règle de stockage des données
Imperative stores customer data in conformance to our data encryption policy and data protection policy and in compliance with our SOC 2 Type 2 certification. SOC 2 certification or policies can be provided upon request.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All data is hosted in Digital Ocean and Microsoft Azure
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean and Microsoft Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs