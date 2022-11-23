Règle de conservation des données
Personal data will be retained for the period required to perform the services under the agreement with each customer, unless a longer period is required by applicable law.
Règles d’archivage et de suppression des données
Eppo will remove customer data upon request in accordance with applicable laws as agreed upon in the service agreement with each customer. To request the removal of data, email support@geteppo.com.
Règle de stockage des données
No sensitive personal data of data exporter’s customers is transferred. Eppo only stores fully aggregated, anonymized data of data exporter’s customer user behavior, which has no UIDs or other PII. Data is stored in encrypted storage in Google Cloud, following all access and storage practices outlined in our SOC 2 report.
The email, name, and Eppo application usage data of data exporter’s employees is stored in encrypted storage on Google Cloud, and used in subprocessor analytics tools such as Google Cloud, Snowflake, Fullstory.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs