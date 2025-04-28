Règle de conservation des données
Credal retains data only as long as necessary (i.e., while accounts using it are in active status), after which the data is deleted or anonymized unless required by law to retain it for longer.
Règles d’archivage et de suppression des données
Credal will archive or remove customer data upon customer request. When accounts are voluntarily closed, all related data will be removed after 30 days.
Règle de stockage des données
Credal AI stores customer data in encrypted databases subject to industry-standard security.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Users can choose from various models offered by OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), and Google (Gemini)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Please see response above.
Politique de confidentialité des données du LLM
We have DPAs or equivalent agreements executed with all LLM model providers, prohibiting and/or limiting storage, retention, and ability to train models on our users' data. Please refer to each provider's relevant docs for other terms/policies.
Politique de résidence des données des LLM
US for all providers