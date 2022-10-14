Round Robin

Règle de conservation des données
Data retention is product specific, and the data collected are the minimum essential for the functioning of the service. Data is retained only until it is needed, and when an account is closed or the product is shut down, all data is erased.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is retained only until it is necessary and when an account is closed or the product is shut down all data is erased. We also provide users the option to remove the data whenever they require it, in accordance with GDPR.
Règle de stockage des données
All our data are stored in our secure MongoDB cluster that is access controlled. No third-party access is provided to the recorded data.
Site(s) de centre de données
Belgique
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted in Google Cloud and MongoDB Atlas
Société chargée de l’hébergement des données
MongoDB, Inc.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no