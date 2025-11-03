Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain personal data only for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected and processed, including legal, accounting, and reporting obligations. Retention periods are determined using data sensitivity, risk, processing purpose, and legal/regulatory requirements.

Règles d’archivage et de suppression des données At the end of the applicable retention period, we securely delete or permanently anonymise personal data so it can no longer identify individuals.

Règle de stockage des données Omnea's solution is hosted on Amazon Web Services (AWS) in the London region (eu-west-2). Infrastructure and data storage for this deployment are located in this AWS region. Omnea uses managed data stores (including PostgreSQL on AWS Aurora) with automated backups and encryption at rest and in transit.

Site(s) de centre de données Royaume-Uni

Détails sur l’hébergement des données Cloud

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.omnea.co/

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) GPT4.1-mini, Anthropic Haiku 4.5

Confirmer les paramètres de conservation des LLM By default, AI model input/output content is not retained for model training by our managed model platform. Operational logs and observability telemetry are retained according to configured environment-specific retention policies.

Politique de confidentialité des données du LLM Customer prompts and outputs are not used to train AI models. Data is logically isolated by organisation and processed only to generate responses.