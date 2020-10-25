Règle de conservation des données
BasicOps will retain customer data as long as you have a BasicOps account. You can close your account at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
BasicOps will removed archived customer data upon request.
Règle de stockage des données
BasicOps stores customer data in databases hosted by AWS, with a replica in another zone to ensure availability at any time.
L’application/le service a des sous-processeurs
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L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
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