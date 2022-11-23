WowTo provides a complete video platform powered by AI for support and training. Create training videos for your organisation, support videos for your customers, or any How-to videos using the WowTo video editor and build a knowledge base within minutes. :point_right: Install the plugin for Slack to instantly share these videos within your organisation or community. :raised_hands: Search for specific videos from the knowledge base and share them, without leaving Slack., e,g, Use WowTo in customer support channel to address a specific customer query by searching and sharing a particular video like - "How to edit my User profile?"

Or, share a category of videos together, e.g., Share ' Employee Onboarding' videos to your new hires on Slack to onboard them. :+1: Use /wowto command to setup, list and search how-to videos for your organisation Simple to setup and use. Super helpful to manage your Slack support channels and for internal knowledge sharing within an organisation.