Date du dernier test d'intrusion
2022-11-23
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Sign in with Google
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@wowto.ai
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Utilise la rotation de jeton
no