GroupsTracker.com

Date du dernier test d'intrusion
2022-12-01
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
security@ebros.pl
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Payments: Paypal, Libraries: nodeJS axios, aws-sdk, express, priomise-mysql,
Utilise la rotation de jeton
no