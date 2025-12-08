Règle de conservation des données
Attio retains data only as long as required to deliver our services. For comprehensive details on data storage, processing, and user rights, please consult our Data Processing Agreement (DPA).
Règles d’archivage et de suppression des données
Attio honours all data removal requests in full compliance with the customer rights under applicable data protection legislation; further details are outlined in our Data Processing Agreement (DPA) and privacy policy (https://attio.com/legal/privacy).
Règle de stockage des données
All customer data is encrypted at rest using industry-standard AES-256 encryption algorithms. Attio utilises an envelope encryption architecture, employing unique data encryption keys to ensure robust data isolation and security for every customer. For further details of Attio's Data Management Policies, please contact security@attio.com.
Site(s) de centre de données
Belgique, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Data is hosted in GCP.
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Sonnet 4.6, Opus 4.6, GPT 5.2, Flash 3,
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
All LLM providers are configured with zero data retention. No customer data sent to Anthropic, OpenAI, or Google is retained by the providers, and none is used for model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
Attio's operates in a multi-tenant architecture. Customer data sent to LLM providers is isolated per workspace and is not shared across tenants. Each API request is scoped to the authenticated workspace, ensuring strict logical separation.
Politique de résidence des données des LLM
Data sent to Anthropic and OpenAI models is processed in the US. Data sent to Google models is processed in the US and EU.