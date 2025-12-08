Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Attio retains data only as long as required to deliver our services. For comprehensive details on data storage, processing, and user rights, please consult our Data Processing Agreement (DPA).

Règles d’archivage et de suppression des données Attio honours all data removal requests in full compliance with the customer rights under applicable data protection legislation; further details are outlined in our Data Processing Agreement (DPA) and privacy policy ( https://attio.com/legal/privacy ).

Règle de stockage des données All customer data is encrypted at rest using industry-standard AES-256 encryption algorithms. Attio utilises an envelope encryption architecture, employing unique data encryption keys to ensure robust data isolation and security for every customer. For further details of Attio's Data Management Policies, please contact security@attio.com.

Site(s) de centre de données Belgique, États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Data is hosted in GCP.

Société chargée de l’hébergement des données GCP

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Sonnet 4.6, Opus 4.6, GPT 5.2, Flash 3,

Confirmer les paramètres de conservation des LLM All LLM providers are configured with zero data retention. No customer data sent to Anthropic, OpenAI, or Google is retained by the providers, and none is used for model training.

Politique de confidentialité des données du LLM Attio's operates in a multi-tenant architecture. Customer data sent to LLM providers is isolated per workspace and is not shared across tenants. Each API request is scoped to the authenticated workspace, ensuring strict logical separation.