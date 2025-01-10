Règle de conservation des données
Règles d’archivage et de suppression des données
You can request to remove your data at any time via e-mail request to hello@flaree.app. Send your request and your data will be deleted within 30 days.
Mobile Reality will remove Customer Data in accordance with our privacy policy and terms of service documents
Règle de stockage des données
Data is stored durably and securely using AWS Postgres RDS, and daily backups are provided by AWS. All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL (TLS 1.2), and at rest with AES-256, block-level storage encryption. All data is stored in Germany.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
We host data on the cloud.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no