Flaree is a web-first tool for employee recognition, designed to make appreciation simple, meaningful, and engaging for distributed teams. With Flaree, teammates can send recognition messages directly from Slack, while all activity stays synced with the Flaree web platform. This creates a visible and enjoyable recognition habit that supports a positive workplace culture. Our main features include:

- Send Flarees with points directly from Slack

- Custom Flaree Cards designed by each organization

- Recognition aligned with company values

- Flaree Rewards, Gift Cards

- Leaderboards to showcase engagement

- Special Flarees for unique achievements

- Web-first experience with Slack convenience

- Weekly reminders that support recognition habits

- Participation insights and engagement statistics

- Department and team-level visibility

- Easy setup and role-based access

- Secure processing and strong privacy controls What is a Flaree?

A Flaree is a recognition message sent to a teammate to acknowledge great work, collaboration, or values-driven behavior. Organizations can customize Flaree Cards to reflect their culture and branding. Flarees with meaning

Every Flaree highlights behaviors aligned with your team’s values, making recognition intentional and supporting a healthy, appreciative workplace culture. Check out our Slack integration to see how teams use Flaree to build consistent, positive recognition habits. Our engagement insights and leaderboards help organizations understand participation and track recognition efforts over time. For any questions or support needs, our app support team is always here to help. Start using Flaree to elevate employee experience and make appreciation visible across your team!