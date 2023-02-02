Abe Ott | ChatGPT in Slack

Règle de conservation des données
Our App will retain only depersonalized app usage statistics. This statistics will be used to limit the API requests rate.
Règles d’archivage et de suppression des données
We'll archive usage statistics after 6 month, and completely remove in 2 years period.
Règle de stockage des données
As been mentioned earlier, we'll store only depersonalized app usage statistics.
Data will be stored in Relational database (AWS Aurora). We'll use multiple AWS availability zones in us-east-1 region. Data will be encrypted in transit, as well as at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We use AWS RDS Aurora database to store data.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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