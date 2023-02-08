Règle de conservation des données
Chrome-Stats will retain customer data indefinitely until there is a removal request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Chrome-Stats will remove customer data in accordance with customer request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Règle de stockage des données
Chrome-Stats will store customer data indefinitely until there is a removal request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on AWS + Azure
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no