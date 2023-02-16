Félix by moka.care

Creating a positive work environment for yourself and your colleagues is a skill.

But when you have a busy schedule, how can you make time for training? That’s where Felix comes in. Train your teams on conflicts resolution, stress prevention, task prioritization, communication thanks to our micro-training tool, directly within your Slack workspace. Why is it effective ?

Right from your workspace : Felix comes with courses that you can follow from start to finish within Slack, just like a conversation.

In less time than a coffee break : Felix only takes 4 minutes every two weeks and every week if you are a manager.

With concrete examples : Felix provides a few key concepts and a lot of tools, best practices and real life scenarios.