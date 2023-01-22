Règle de conservation des données
The need to retain data varies widely with the type of data. Some data can be immediately deleted and some must be retained until reasonable potential for future need no longer exists. Since this can be somewhat subjective, a retention policy is important to ensure that Beroe's guidelines on retention are consistently applied throughout the organization.
• Backup Retention period is set for 8 years.
• If the user failed to renew the subscription after the validity expires, based on the user’s request data will be deleted from the database within 10-15 days.
• Backup will be restored by user request based.
• User information gets stored in RDS.
• RDS user tables contain, Firstname, Lastname, Business email ID.
Règles d’archivage et de suppression des données
• Backup Retention period is set for 8 years.
• If the user failed to renew the subscription after the validity expires, based on the user’s request data will be deleted from the database within 10-15 days.
• Backup will be restored by user request based.
• User information gets stored in RDS.
• RDS user tables contain, Firstname, Lastname, Business email ID.
Règle de stockage des données
Beroe will store the customer information(First name, Last name, Business Email ID and Conversations) in secure RDS instance and Secure Mongo Atlas.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
AWS cloud hosted service(RDS).
Mongo Atlas cloud hosted service.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Mongo Atlas
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT-4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Data retention is off
Politique de confidentialité des données du LLM
Europe and US
Politique de résidence des données des LLM
Europe and US