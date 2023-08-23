Support Love (Notify Me App) is an app that is available on the intercom app store. We send notifications of Intercom events (CSAT ratings/notes/conversations statuses/tickets/etc) to the Slack channel of your choice.Keep your CSAT at :100: by promptly following up on poorly rated conversations, and maintain a high quality of your support experience :boom:How to get started? - Head to our website and sign up for our free trial (No Credit Card Required, Cancel Anytime) :white_check_mark: - Check out our free trial installation stepsThe notifications are, by default, sent in the English language. However, we can customize the language to the one you need. For this, please reach out to our team.Feel free to drop us a message in case you have any questions at supportloveapp@proton.me
Notify Me pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
We don't archive unless requested by the customer.
We delete the data of the customer including the channel webhook, etc once the user deletes the app or when the user requests.
More available on our Privacy Policy (https://notifymeintercom.netlify.app/privacy-policy)
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
supportloveapp@proton.me
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)