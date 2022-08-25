Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Protecting your privacy and securing your data are our highest priorities. We retain your data for the duration of your usage of our services. Customers can opt to request removal of their data by submitting a request at any time to support@dealhub.io.

Règles d’archivage et de suppression des données Deleted data will remain in the backup files for 7 days, and after 7 days the backup files will be deleted. The only exception to this is the access logs, which are kept for 24 months, due to the requirements / regulations set by the local data privacy act.

Règle de stockage des données The storage and backup is encrypted at rest, hosted in Azure. Hourly backup is done for 3 days and daily backup for 7 days. The data is also stored in a DR location (same country using Azure) for BCP.

Site(s) de centre de données France, États-Unis

Détails sur l’hébergement des données MS Azure hosing services

Société chargée de l’hébergement des données Microsoft

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://dealhub.io/data-processing-addendum/