Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Our data is hosted on AWS and Google Cloud in US data centres.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no